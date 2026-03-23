New York: giornata negativa in Borsa per CF Industries Holdings

(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati , che mostra un -5,9%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di CF Industries Holdings rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il grafico a breve di CF Industries Holdings mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 119,9 USD e supporto stimato a quota 115,2. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 124,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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