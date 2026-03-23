New York: su di giri Cadence Design Systems

(Teleborsa) - Brilla la società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici , che passa di mano con un aumento del 4,09%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cadence Design Systems rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario tecnico di Cadence Design Systems mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 288,4 USD con area di resistenza individuata a quota 300,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 281,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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