Wall Street in rally mentre Trump rinvia i raid sull’Iran

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sulla borsa di Wall Street, che mostra un guadagno dell'1,81% sul Dow Jones , bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via mercoledì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza l' S&P-500 , che continua gli scambi a 6.605 punti. Sale il Nasdaq 100 (+1,43%); sulla stessa tendenza, positivo l' S&P 100 (+1,41%).



Il listino USA ha registrato un forte recupero, nella seduta odierna, dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato di aver ordinato il rinvio degli attacchi contro le centrali elettriche iraniane, citando "conversazioni produttive" con Teheran. Le parole di Trump hanno innescato un rapido miglioramento del sentiment globale: lo STOXX 600 europeo è risalito, i metalli preziosi hanno segnato modesti rialzi e il petrolio è crollato di oltre il 10%.



Sul fronte di politica monetaria, gli investitori hanno ridotto le scommesse su ulteriori rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve: la probabilità di un taglio a dicembre è scesa al 24% dal 50% precedente, secondo il CME FedWatch. La scorsa settimana i mercati avevano già ridimensionato le attese, prevedendo nessun allentamento nel 2026 dopo il tono più hawkish della Fed.



Gli investitori guardano ora ai discorsi dei membri della Fed, ai dati sull’attività economica e agli indici di fiducia dei consumatori attesi nei prossimi giorni.



In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti beni di consumo secondari (+2,91%), beni industriali (+2,12%) e materiali (+1,91%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, 3M (+3,79%), Sherwin Williams (+3,24%), Home Depot (+3,08%) e Amazon (+2,50%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su United Health , che continua la seduta con -2,04%.



Sostanzialmente debole Walt Disney , che registra una flessione dell'1,41%.



Si muove sotto la parità Salesforce , evidenziando un decremento dell'1,24%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Insmed (+4,42%), Palantir Technologies (+3,98%), Cadence Design Systems (+3,70%) e ASML Holding (+3,54%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Micron Technology , che continua la seduta con -4,93%.



Vendite su Thomson Reuters , che registra un ribasso del 3,37%.



Seduta negativa per Seagate Technology , che mostra una perdita del 3,21%.



Sotto pressione Linde , che accusa un calo del 2,14%.

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