Parigi: andamento rialzista per Kering

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la multinazionale del lusso , in guadagno del 2,04% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kering evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso del lusso rispetto all'indice.





Tecnicamente, Kering è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 274 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 264,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 283,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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