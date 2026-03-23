Parigi: scambi al rialzo per Accor
(Teleborsa) - Bene il Gruppo di servizi francese, con un rialzo del 2,04%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Accor mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,1%, rispetto a -2,36% dell'indice di Parigi).
Lo scenario di breve periodo della big delle catene alberghiere evidenzia un declino dei corsi verso area 38,8 Euro con prima area di resistenza vista a 42,03. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 37,07.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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