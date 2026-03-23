Parigi: scambi al rialzo per Accor

(Teleborsa) - Bene il Gruppo di servizi francese , con un rialzo del 2,04%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Accor mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,1%, rispetto a -2,36% dell' indice di Parigi ).





Lo scenario di breve periodo della big delle catene alberghiere evidenzia un declino dei corsi verso area 38,8 Euro con prima area di resistenza vista a 42,03. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 37,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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