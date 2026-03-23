Piazza Affari: andamento sostenuto per Brunello Cucinelli
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il re del cachemire, in guadagno del 3,04% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Brunello Cucinelli mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,97%, rispetto a -2,13% del principale indice della Borsa di Milano).
Lo scenario tecnico del gruppo di Solomeo mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 71,03 Euro con area di resistenza individuata a quota 77,01. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 67,53.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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