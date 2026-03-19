Piazza Affari: si concentrano le vendite su Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il re del cachemire , che presenta una flessione del 2,79% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Brunello Cucinelli evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo di Solomeo rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di Brunello Cucinelli resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 74,49 Euro. Supporto visto a quota 73,15. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 75,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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