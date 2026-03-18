Piazza Affari: balza in avanti Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Balza in avanti il re del cachemire , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,50%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Brunello Cucinelli evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo di Solomeo rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Brunello Cucinelli ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 75,2 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 76,54, mentre il primo supporto è stimato a 73,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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