Piazza Affari: Ferragamo in rally
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la maison del lusso, che mostra una salita bruciante del 5,24% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Salvatore Ferragamo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la casa di moda italiana, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 6,288 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 6,818 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5,952.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```