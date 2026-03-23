Piazza Affari: in bella mostra Telecom Italia

(Teleborsa) - Grande giornata per la compagnia telefonica , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,10%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Telecom evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' azienda telefonica rispetto all'indice.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Telecom Italia , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,5779 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,6279. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,5503.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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