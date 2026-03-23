Piazza Affari: in bella mostra Telecom Italia
(Teleborsa) - Grande giornata per la compagnia telefonica, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,10%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Telecom evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda telefonica rispetto all'indice.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Telecom Italia, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,5779 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,6279. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,5503.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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