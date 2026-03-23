STMicroelectronics avvia consegne dei microcontrollori STM32 prodotti in Cina

(Teleborsa) - STMicroelectronics , leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, annuncia l'inizio delle consegne di microcontrollori general-purpose STM32 prodotti in Cina. Il primo lotto di fette STM32, interamente prodotte in Cina da Huahong per ST, è ora in fase di consegna a clienti in Cina. Questa tappa rappresenta un importante passo avanti nella strategia per la catena di fornitura globale di ST, che per il 2026 prevede la produzione in volumi a livello locale di altre famiglie STM32, tra cui serie di microcontrollori orientate alle prestazioni, sicurizzate ed entry-level.



“L'avvio della produzione in volumi dei microcontrollori STM32 in Cina rappresenta un impegno fondamentale di ST nei confronti dei clienti cinesi. In collaborazione con Huahong, ST offre ai clienti esattamente gli stessi prodotti leader di mercato avvalendosi di una filiera locale per i microcontrollori sicura, affidabile e resiliente. ST continuerà a rispondere alle esigenze dei clienti cinesi con maggiore velocità e

precisione”, ha detto Henry Cao, Executive Vice President, Sales & Marketing per la regione Cina di STMicroelectronics.

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