Tamburi vola in Borsa con Bending Spoons sempre più vicina all'IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) - Ottima seduta a Piazza Affari
per Tamburi Investment Partners
(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, all'indomani della comunicazione da parte di Bending Spoons
di aver presentato
la documentazione per l'IPO al Nasdaq
, che dovrebbe avvenire tra fine giugno e inizio luglio.
La valutazione
dovrebbe collocarsi tra i 20 e i 25 miliardi di dollari
, sostanzialmente il doppio rispetto all'ultimo round di finanziamento. I risultati 2025 hanno evidenziato
ricavi per 2,6 miliardi di dollari e un EBITDA di 500 milioni di dollari proforma per le ultime acquisizioni. I ricavi del primo trimestre 2026 sono stati pari a 600 milioni di dollari rispetto ai 200 milioni di dollari del primo trimestre 2025 e nello stesso periodo sono proseguite le acquisizioni per altri 2 miliardi di dollari.
Gli analisti di Equita
ricordano che TIP ha una quota del 3%
circa in Bending Spoons che valutano nel NAV a 274 milioni di euro, pari al 14% del NAV, sulla base di una valorizzazione implicita per il 100% dell'asset pre-money all'ultimo round di finanziamento di 11 miliardi di dollari. TIP rappresenta quindi "un interessante e unico veicolo per avere esposizione a Bending Spoons in questa fase
di forte interesse per l'asset e prossimità dell'IPO", si legge in una ricerca.
Spicca il volo Tamburi
, che raggiunge 9,32 euro con un aumento del 7,87%
, rappresentando uno dei migliori titoli dell'intero indice FTSE Italia All-Share nella seduta odierna. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 9,56 e successiva a quota 10,23. Supporto a 8,89.