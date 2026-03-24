FUM, utile 2025 scende a 8,5 milioni di euro. Ricavi in recupero nel quarto trimestre

(Teleborsa) - Franchi Umberto Marmi (FUM), azienda attiva nella lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2025 con Totale Ricavi e altri Proventi pari a 78,6 milioni di euro, rispetto agli 81,7 milioni nell'esercizio 2024. In particolare, a livello di soli Ricavi Totali, si segnala che l'ultimo trimestre ha visto il forte recupero auspicato (+11,3% YoY), grazie, in modo particolare, all'ottima ripresa del mercato asiatico.



L'EBITDA e` stato pari a 20,8 milioni di euro, con EBITDA Margin al 27,4% del Totale Ricavi (rispetto a 25,3 milioni al 31 dicembre 2024); si ricorda che la leggera flessione è da ricondursi principalmente alle acquisizioni di FUM degli ultimi anni che, pur dimostrando un ottimo profilo finanziario, nonché strategico, risultano leggermente diluitive rispetto alla marginalità di Franchi Umberto Marmi S.p.A. "stand alone", presentando un mix di prodotti con un margine lievemente inferiore. L'Utile è stato pari a 8,5 milioni di euro, con un margine sul Totale Ricavi pari all'11% (11,3 milioni nell'esercizio 2024).



La generazione di cassa, con un flusso finanziario della gestione operativa per 20,2 milioni di euro, ha più che compensato il pagamento dei dividendi effettuato nel corso dell'anno per 3,3 milioni e il rimborso dei finanziamenti per 8 milioni. Come conseguenza, l'Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2025 è pari complessivamente a 16,5 milioni di euro, contro 33,7 milioni al 31 dicembre 2024 e 28,2 milioni al 30 giugno 2025. L'esercizio 2025 chiude con una liquidità per 18,1 milioni di euro, in aumento rispetto a 13,1 milioni nell'esercizio 2024.



Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di destinare l'utile di esercizio di 7.397.060 euro interamente a riserva di utili.

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