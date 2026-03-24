Milano 14:27
42.864 -0,75%
Nasdaq 23-mar
24.189 0,00%
Dow Jones 23-mar
46.208 +1,38%
Londra 14:27
9.856 -0,39%
Francoforte 14:27
22.392 -1,15%

Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,1%)

Il DAX prende il via a 22.677,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,1%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto +0,1%, a quota 22.677,09 in apertura.
Condividi
```