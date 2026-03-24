Milano 17:35
43.370 +0,42%
Nasdaq 19:58
24.064 -0,52%
Dow Jones 19:58
46.251 +0,09%
Londra 17:40
9.965 +0,72%
Francoforte 17:35
22.637 -0,07%

Borsa: Giornata cauta per Francoforte (-0,07%)

Il DAX termina gli scambi a 22.636,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Francoforte (-0,07%)
Non si allontana dalla parità Francoforte, che mostra un deludente -0,07%, archiviando la seduta a 22.636,91 punti.
Condividi
```