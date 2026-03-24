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Borsa: Giornata cauta per Francoforte (-0,07%)
Il DAX termina gli scambi a 22.636,91 punti
In breve
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Finanza
24 marzo 2026 - 17.43
Non si allontana dalla parità Francoforte, che mostra un deludente -0,07%, archiviando la seduta a 22.636,91 punti.
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