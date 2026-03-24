Milano 14:27
42.864 -0,75%
Nasdaq 23-mar
24.189 0,00%
Dow Jones 23-mar
46.208 +1,38%
Londra 14:27
9.856 -0,39%
Francoforte 14:27
22.392 -1,15%

Borsa: Londra, apertura +0,19%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,19%
Indice FTSE-100 +0,19% a quota 9.913,06 dopo l'apertura.
Condividi
```