Francoforte: balza in avanti Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia attiva nel settore farmaceutico , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,92%.



Il trend di Fresenius Medical Care mostra un andamento in sintonia con quello del DAX . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 37,83 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 38,39. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 37,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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