Milano 14:33
42.932 -0,60%
Nasdaq 14:33
24.068 -0,50%
Dow Jones 14:33
45.870 -0,73%
Londra 14:33
9.875 -0,19%
Francoforte 14:33
22.428 -1,00%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Auto1

Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Auto1
(Teleborsa) - Avanza Auto1, che guadagna bene, con una variazione del 2,46%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Auto1 rispetto all'indice di riferimento.


La situazione di medio periodo di Auto1 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 16,97 Euro. Supporto visto a quota 16,24. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 17,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```