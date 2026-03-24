Francoforte: nuovo spunto rialzista per Auto1
(Teleborsa) - Avanza Auto1, che guadagna bene, con una variazione del 2,46%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Auto1 rispetto all'indice di riferimento.
La situazione di medio periodo di Auto1 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 16,97 Euro. Supporto visto a quota 16,24. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 17,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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