Francoforte: nuovo spunto rialzista per Auto1

(Teleborsa) - Avanza Auto1 , che guadagna bene, con una variazione del 2,46%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Auto1 rispetto all'indice di riferimento.





La situazione di medio periodo di Auto1 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 16,97 Euro. Supporto visto a quota 16,24. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 17,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```