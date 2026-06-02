Francoforte: nuovo spunto rialzista per Auto1
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Auto1, in guadagno del 2,77% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Auto1 mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,82%, rispetto a +1,26% del MDAX).
Le implicazioni di breve periodo di Auto1 sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 23,29 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 22,63. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 23,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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