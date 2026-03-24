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Francoforte: performance negativa per Bayer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Bayer
Composto ribasso per la compagnia chimico-farmaceutica, in flessione del 2,18% sui valori precedenti.
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