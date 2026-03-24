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Francoforte: performance negativa per Bayer

Migliori e peggiori
Francoforte: performance negativa per Bayer
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia chimico-farmaceutica, che presenta una flessione del 2,18%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Bayer rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico del produttore tedesco di farmaci suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 37,48 Euro con tetto rappresentato dall'area 37,85. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 37,34.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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