Francoforte: performance negativa per Bayer
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia chimico-farmaceutica, che presenta una flessione del 2,18%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Bayer rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico del produttore tedesco di farmaci suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 37,48 Euro con tetto rappresentato dall'area 37,85. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 37,34.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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