Francoforte: performance negativa per Bayer

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia chimico-farmaceutica , che presenta una flessione del 2,18%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Bayer rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico del produttore tedesco di farmaci suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 37,48 Euro con tetto rappresentato dall'area 37,85. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 37,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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