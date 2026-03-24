Giappone, l'inflazione frena ancora a febbraio all'1,3%

(Teleborsa) - Frena l'inflazione in Giappone nel mese di febbraio. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un tasso dei prezzi all'1,3% su anno, contro il +1,5% di gennaio.



Il dato su base mensile (non destagionalizzato) mostra un decremento dello 0,2% dopo il -0,2% del mese precedente.



Il dato core, che esclude la componente alimentare e l'energia, si è attestato all'1,6% a livello tendenziale, più basso delle attese (1,7%), rispetto al +2% precedente.



(Foto: Photo by Andre Benz on Unsplash)

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