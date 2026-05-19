Giappone, la produzione industriale frena meno del previsto a marzo

(Teleborsa) - Frena meno del previsto la produzione delle fabbriche giapponesi a marzo. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice destagionalizzato della produzione industriale è sceso dello 0,4% su mese, rispetto al -0,5% della stima preliminare. A febbraio si era registrata una caduta del 2%.



Su base annuale il dato non destagionalizzato della produzione è in aumento del 2,4%.



Le consegne registrano una discesa mensile dello 0,9%, mentre le scorte calano dell'1,8%.



La ratio scorte/vendite evidenzia una variazione pari a -0,7%.

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