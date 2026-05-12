Giappone, spese famiglie in calo e sotto attese a marzo

(Teleborsa) - Nel mese di marzo 2026 i consumi familiari in Giappone si sono attestati 334,701 yen, in calo delò'1,3% su base mensile, dopo il +1,5% di febbraio e contro attese per un incremento dello 0,6%.



Il dato è stato comunicato l'Ufficio statistico nazionale nipponico, secondo cui il dato tendenziale si attesta al -2,9% (-1,3% in termini nominali) dal -1,8% precedente e contro il -1,4% atteso.



Sempre a marzo la media mensile dei redditi delle famiglie operaie, si è attestata a 557.663 yen, aumentando del 4,7% in termini reali (+6,4% in termini nominali).



(Foto: Photo by Alexander Smagin on Unsplash)

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