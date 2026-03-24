Piazza Affari: perdite consistenti per Avio

(Teleborsa) - A picco l' azienda aerospaziale italiana , che presenta un pessimo -4,31%.



La tendenza ad una settimana di Avio è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Avio suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 32,7 Euro con tetto rappresentato dall'area 34,45. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 32,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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