Gruppo BCC Iccrea sigla partnership strategica con Equita

Ingresso della capogruppo nel capitale Equita con il 15%

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca ha approvato la sottoscrizione di una partnership strategica con Equita Group che prevede la firma di un accordo commerciale per sviluppare aree di collaborazione con il Gruppo BCC Iccrea, il maggior gruppo bancario cooperativo italiano, e l’ingresso della capogruppo Iccrea Banca nel capitale sociale di Equita con una quota di minoranza.



Più in dettaglio, la partnership ha l’obiettivo di attivare relazioni nelle principali aree di business in cui opera Equita - dall’Investment Banking al Global Markets, dall’Alternative Asset Management fino alla Ricerca - sulla base dell’elevato grado di complementarità strategica che caratterizza i due gruppi.



Gli accordi, spiega una nota, prevedono che Iccrea Banca entri nel capitale di Equita con una partecipazione complessiva del 15% circa, mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato con emissione di 3,4 milioni di azioni circa e l’acquisto di 5,1 milioni di azioni da alcuni azionisti-manager del gruppo Equita. In seguito al completamento dell’operazione, le azioni Equita che verranno ad essere detenute da Iccrea Banca saranno soggette a vincoli di lock-up per i tre anni successivi alla data del closing.



"L’accordo raggiunto con Equita conferma il nostro impegno a favore di tutte le BCC del Gruppo BCC Iccrea e dei territori da loro serviti - ha commentato Mauro Pastore, Direttore Generale del Gruppo BCC Iccrea -. "In partnership con Equita potremo accrescere gli strumenti a disposizione delle PMI nostre clienti per soddisfare le loro esigenze finanziarie, di consulenza e di crescita".



Il closing dell’operazione è atteso nella seconda metà del 2026 ed è soggetto - inter alia - ad autorizzazione da parte di Banca d’Italia.

