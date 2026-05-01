Milano 30-apr
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ISM manifatturiero USA in aprile

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ISM manifatturiero USA in aprile
USA, ISM manifatturiero in aprile pari a 52,7 punti, invariato rispetto al precedente (la previsione era 53,1 punti).
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