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/ ISM manifatturiero USA in aprile
ISM manifatturiero USA in aprile
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01 maggio 2026 - 16.10
USA,
ISM manifatturiero in aprile pari a 52,7 punti
, invariato rispetto al precedente (la previsione era 53,1 punti).
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