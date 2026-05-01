Milano 30-apr
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Dow Jones 16:30
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Londra 16:30
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PMI manifatturiero USA in aprile

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PMI manifatturiero USA in aprile
USA, PMI manifatturiero in aprile pari a 54,5 punti, in aumento rispetto al precedente 52,3 punti (la previsione era 54 punti).
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