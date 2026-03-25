Abilmente Milano, IEG: da domani al Superstudio Maxi

Fino a domenica 29 marzo, in fiera oltre 130 brand espositori e tanti workshop per tutti i livelli e le età. Arte e solidarietà in primo piano, tra installazioni floreali tessili in divenire e creazioni a maglia per progetti solidali. Le nuove frontiere del filato: dal Saori Weaving giapponese per tessere fuori dagli schemi, alla "Unci-therapy" per imparare a realizzare accessori crochet

(Teleborsa) - Apre le porte domani, giovedì 26 marzo, l'edizione primaverile di Abilmente Milano, la manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG) dedicata alla manualità creativa. Fino a domenica 29 al Superstudio Maxi (in zona Famagosta), Abilmente accoglierà la community del Do It Yourself con oltre 130 brand espositori. Un vero e proprio viaggio dove scoprire tecniche e progetti capaci di accendere la scintilla creativa, acquistare i migliori materiali e strumenti sul mercato, raccogliendo infinite ispirazioni.



LE AREE SPECIALI PER DARE FORMA ALLE IDEE



Il cuore pulsante di Abilmente è l'anima esperienziale della manifestazione di IEG, animata da tantissimi laboratori e workshop adatti a ogni livello, tecnica ed età. A rendere l'evento ancora più immersivo contribuiscono le aree speciali: da La Via delle Idee, lo spazio perfetto per incontrare le creative e i creativi più amati d'Italia, ad Abilmente Academy, l'area formativa pensata per chi vuole perfezionare la propria tecnica del cuore o realizzare un progetto artigianale partendo completamente da zero.



L'ARTE PRENDE FORMA CON I FILI



Lo spazio espositivo di questa edizione milanese si arricchisce di esposizioni d'arte tessile. Protagonista è la nuova installazione in divenire dell'Associazione Sul Filo dell'Arte: un "Omaggio ai Fiori d'Artista". Si tratta di un'opera collettiva, destinata a crescere di edizione in edizione, composta da riproduzioni di arte floreale 2D e 3D realizzate con uncinetto, ferri, telaio e ricamo. A celebrare l'universo del tessuto ci sarà anche la storica associazione milanese La Guglia e la Guggiada, che allestirà mostre di patchwork e arte tessile, presentando opere sia individuali che collettive, tra pannelli, trapunte e oggetti di design.



IL CUORE SOLIDALE DI ABILMENTE: LA CREATIVITÀ CHE FA DEL BENE



La manualità ad Abilmente si intreccia con un forte impatto sociale, dando spazio a realtà che usano aghi e filati per supportare chi ha bisogno. Un esempio virtuoso è quello dell'Associazione Cuore di Maglia, che riunisce volontarie da tutta Italia per realizzare a maglia morbidi cappellini, scarpine, copertine e "dudù" per oltre 90 reparti di Terapia Intensiva Neonatale sul territorio nazionale.



NOVITÀ E TECNICHE DAL MONDO DEI FILATI



Tante le proposte legate al mondo dei filati. Tra le nuove tendenze c'è il Saori Weaving, una particolare tecnica di tessitura giapponese da praticare su un telaio a cornice, proposto da Simona Ceolin: non ci sono schemi da seguire, solo una pratica libera dove anche l'errore si trasforma in espressione creativa. Spazio anche all' "Unci-therapy" di Sheila Uncinetto per imparare la tecnica del crochet nel minor tempo possibile e realizzare progetti di tendenza come le borse clutch o bikini coloratissimi. Le contaminazioni continuano con Marina Russo (in arte Bloodimaryart), che svela i segreti dell'uncinetto tunisino – una tecnica ibrida tra maglia e uncinetto ideale per creare texture geometriche – e guida la creazione di acchiappasogni in perfetto stile boho. Infine, i visitatori potranno scoprire lavorazioni virali sui social, come la scultura intuitiva con lana cardata (needlefelt) proposta da Ci_m0n SHOP, i coloratissimi accessori in punch needle di Vivi e Crea, e il recupero del tradizionale bottone di filo ricamato, lo Yarrell, trasformato in un originale fermaglio per capelli nei corsi di Rossella Lavarini.

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