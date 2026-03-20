IEG, TP ICAP Midcap conferma Buy dopo i conti con slancio che rimane solido

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato raccomandazione
(Buy
) e target price
(14,5 euro
, upside potenziale del 34%) su Italian Exhibition Group
(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionale, dopo che ieri ha pubblicato i risultati dell'esercizio 2025
, confermando le indicazioni già fornite durante la presentazione del piano strategico 2025-2030. Il broker rimane fiducioso nella capacità del Gruppo di raggiungere gli obiettivi per il 2026, anche nello scenario più avverso legato alla crisi mediorientale.
Il rischio principale
continua a derivare infatti dalla situazione geopolitica in Medio Oriente
: IEG ha in programma tre eventi tra ottobre e novembre, con potenziali ricavi di circa 5,5 milioni di euro (circa il 2% del fatturato previsto per il 2026). Al momento non sono state segnalate cancellazioni o rinvii.
Dal punto di vista finanziario, il FCF negativo
di circa -4,5 milioni di euro non è di natura strutturale
: riflette un anno caratterizzato da elevati investimenti (41 milioni di euro in capex) e attività di M&A (10,5 milioni di euro), nonché da un aumento temporaneo del capitale circolante dovuto a ritardi nella fatturazione (già normalizzati nel primo trimestre del 2026) e alla migrazione a un nuovo sistema ERP. L'andamento è coerente con una fase di espansione infrastrutturale.
"La correzione
dell'8% successiva alla pubblicazione dei risultati, in un mercato debole caratterizzato da prese di profitto e maggiore volatilità, rappresenta a nostro avviso un interessante punto di ingresso
su un titolo che offre ancora un significativo potenziale di rialzo", si legge nella ricerca.