Aifi: 40 anni di Private Capital

(Teleborsa) - AIFI compie 40 anni; nasce nel 1986 e nel corso di queste quattro decadi è cambiata come il sistema finanziario, domestico e internazionale. Le famiglie hanno, cambiando le scelte di allocazione della ricchezza. Le imprese, aiutate da un'accelerazione dei processi di ricambio generazionale, si stanno progressivamente aprendo verso strumenti alternativi al capitale bancario. Le stesse banche si trovano a dover affrontare le sfide determinate dal cambiamento tecnologico, offrendo. Il mercato dei capitali vede a livello mondiale una concentrazione sempre maggiore su titoli tecnologici, mentre in Italia prevalgono imprese finanziarie e del comparto delle utilities. Sono queste le tematiche approfondite durante il Convegno annuale AIFI tenutosi presso la sede di Assolombarda e con il contributo di KPMG.In questo contesto: se guardiamo al private debt in Europa, le masse gestite oggi sono 10,6 volte quelle di 15 anni fa, a fronte di una crescita contenuta (1,1 volte) dei finanziamenti bancari a società non finanziarie. Confrontando, invece, private equity e mercati quotati, nel contesto americano dal 2000 a oggi, a fronte di unadi quelle nel portafoglio del(quasi 12 mila a fine 2025) e, soprattutto, del(quasi 60 mila).Anche in Italia si osserva un peso crescente del private capital: le società attualmente nel portafoglio del private equity sono circa 1.400, a cui si sommano le 1.200 del venture capital, mentre le quotate sono circa 400. Complessivamente, a livello mondiale,, che si prospetta diventeranno 30 entro il 2030. Questo trend è legato alla dimensione sempre più grande degli operatori, che si accompagna allo sviluppo di piattaforme multi-asset. In Italia la dimensione dei fondi raccolti rimane, invece, ancora piccola e il 2025 è stato caratterizzato da 3,4 miliardi di euro, -46% rispetto all'anno precedente, raccolti da 44 soggetti.Da sottolineare, a livello internazionale ma anche in Italia, la crescita del peso della ricchezza privata nella raccolta: nel 2022 nel mondo era pari al 16% del totale e dovrebbe crescere fino al 22% nel 2032.rispetto al 2024. In Italia, invece, l'ammontare è diminuito del 22%, attestandosi a 16,1 miliardi di euro, principalmente a causa delle minori risorse confluite verso il comparto delle infrastrutture., mentre ilcon l'anno precedente (-8%), focalizzandosi principalmente sul segmento del mid market., infine, a livello internazionale,, ma ci sono state alcune exit di dimensioni rilevanti, mentre in Italia l'ammontare (al costo storico di acquisto) si è attestato a 4,7 miliardi (-19% rispetto al 2024)."La struttura produttiva delle imprese è mutata nel tempo e sta continuando a cambiare, serve finanza intelligente che le capisca" dichiara Innocenzo Cipolletta, presidente AIFI. "che sono cresciute e si sono internazionalizzate grazie all'apporto di operatori pazienti, capitale umano e finanziario fondamentale per il loro sviluppo"."Il ruolo del private capital è stato decisivo nel tempo per la trasformazione dell'industria italiana. Nei prossimi anni vedremo più propensione all'investimento in questa asset class e una maggior attitudine delle imprese a ricorrere a questo strumento per affrontare la transizione e le sfide tecnologiche" dichiara Anna Gervasoni, direttore generale AIFI. "; tecnologia e contesto normativo muteranno la struttura del settore, ma non la sua missione, quella di essere sempre più il partner dello sviluppo delle imprese"."A livello globale, il– e in particolare il private equity – è, caratterizzata da un'elevata competitività. Gli investitori mostrano una crescente selettività nell'allocazione dei capitali, privilegiando operatori di grande dimensione o con una forte specializzazione, capaci di offrire un track record solido, non solo in termini di generazione di rendimenti, ma anche di distribuzione di liquidità agli investitori. Le dinamiche del settore stanno assumendo una forma sempre più ‘K shaped', a velocità contrapposte:, mentre per gli altri operatori le sfide aumentano. Nonostante ciò, l'ammontare di dry powder disponibile e la capacità innovativa dei gestori rappresentano elementi che fanno ben sperare per il futuro dell'intero settore", commenta Stefano Cervo, Partner, KPMG, Head of Private Equity.Al convegno è intervenuto anche il Presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini, che ha dichiarato: "I dati presentati oggi descrivono un’industria che ha raggiunto dimensioni estremamente rilevanti su scala globale, interessando tanto il mercato americano quanto quello europeo. Nonostante possano emergere criticità in specifici comparti, l'intero ecosistema finanziario riveste un’importanza cruciale. Dalla sua solidità, infatti, traggono beneficio numerosi investitori e una vasta platea di imprese."