Milano 24-mar
43.370 0,00%
Nasdaq 24-mar
24.002 0,00%
Dow Jones 24-mar
46.124 -0,18%
Londra 24-mar
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Francoforte 24-mar
22.637 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 24/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 24/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 marzo

Sostanziale invarianza per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la seduta con un +0,12%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,8638, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,8682. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,862.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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