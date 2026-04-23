Magis (ex AGSM AIM), utili e dividendi in crescita nel 2025. Investimenti balzano a 251 milioni

(Teleborsa) - Magis (ex AGSM AIM) ha chiuso il 2025 con un EBITDA pari a 204 milioni di euro, segnando una crescita del 14% rispetto al 2024. Aumento anche per l'utile netto a 58 milioni di euro, +9,4% rispetto ai 53 milioni di euro dell'anno precedente. Il valore della produzione si è attestato a 2.158 milioni in euro, in incremento del 13% rispetto al 2024.



Alla crescita dell'Ebitda a due cifre hanno contribuito in maniera significativa i comparti di produzione, mercato e delle reti. La Business Unit Mercato ha visto una crescita della base clienti e della quantità di energia elettrica e gas venduti. Ha registrato una significativa crescita anche il comparto della produzione di energia nonostante una minor produzione da fonte idroelettrica rispetto al 2024. Di particolare rilievo è la percentuale di produzione di energia da fonte rinnovabile che è arrivata all'82% con una decisa crescita di fotovoltaico ed eolico a conferma di un portafoglio di produzione bilanciato e resiliente.



Particolarmente positivo l'andamento del settore distribuzione, sostenuto dal nuovo regime tariffario, e della Business Unit Calore, mentre sono rimasti sostanzialmente in linea con lo scorso anno il ramo Ambiente, che ha visto una crescita della raccolta dei rifiuti compensata però da minori performance degli impianti, e la Business Unit Smart che, a fronte di una crescita dell'e-mobility e dell'efficienza energetica, ha registrato minori ricavi dall'illuminazione pubblica.



In forte espansione (+82,4%) gli investimenti pari a 250,7 milioni di euro. Di questi, circa 120 milioni di euro sono stati destinati a finalizzare 5 operazioni di crescita esterna mentre i restanti 138 milioni di euro sono stati destinati al rafforzamento dei business del Gruppo, principalmente al potenziamento, all'estensione e alla digitalizzazione delle reti elettriche, del gas e del teleriscaldamento, all'ammodernamento di centrali, allo sviluppo di nuovi impianti per la generazione da fonti rinnovabili, allo sviluppo commerciale come operatore nazionale, alla digitalizzazione, all'efficienza energetica, all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, alla promozione della mobilità elettrica e all'ammodernamento degli impianti e mezzi per la raccolta dei rifiuti.



La Posizione Finanziaria Netta è cresciuta a 532 milioni di euro rispetto ai 377 milioni dello scorso anno, con un rapporto PFN/EBITDA pari a 2,6x (inferiore rispetto alla previsione di 3,0x del Piano Industriale), indice di solidità finanziaria e capacità di investimento per il futuro.



"Il 2025 ha rappresentato per il Gruppo Magis un anno particolarmente significativo: abbiamo centrato e superato i target del primo anno del Piano Industriale al 2030, registrando una crescita solida di tutti i principali indicatori economico-finanziari e superando per la prima volta la soglia simbolica dei 200 milioni di euro di EBITDA - ha sottolineato il consigliere delegato Alessandro Russo - Questo risultato è frutto di una strategia industriale chiara, di significativi investimenti e di operazioni mirate di sviluppo che hanno rafforzato la nostra presenza nel settore delle rinnovabili, che oggi rappresentano la maggior fonte di produzione di energia del Gruppo, e ampliato la base clienti investendo sulla loro centralità e ponendo basi ancora più robuste per il percorso di crescita dei prossimi anni".



Il CdA proporrà all'assemblea degli azionisti, convocata per il 20 maggio 2026, la distribuzione di un dividendo di 31,4 milioni di euro, in incremento rispetto ai 28,9 milioni di euro del 2024.

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