Milano 24-mar
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Dow Jones 24-mar
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Londra 24-mar
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Borsa: Corre il mercato di Shanghai, in progresso del 3,11%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.931,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre il mercato di Shanghai, in progresso del 3,11%
Ottima performance per Shanghai (+3,11%), che archivia la giornata a 3.931,84 punti.
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