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Borsa: Giornata positiva per Madrid, in rialzo dell'1,54%

Ibex 35 termina gli scambi a 17.169,9 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Giornata positiva per Madrid, in rialzo dell'1,54%
Madrid lievita dell'1,54% e archivia la seduta a 17.169,9 Euro.
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