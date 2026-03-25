Milano 24-mar
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Nasdaq 24-mar
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Dow Jones 24-mar
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Londra 24-mar
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Francoforte 24-mar
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,04%

Hang Seng a 25.073,05 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,04%
Indice Hang Seng +0,04% a quota 25.073,05 all'apertura pomeridiana.
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