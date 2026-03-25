Milano 24-mar
43.370 0,00%
Nasdaq 24-mar
24.002 0,00%
Dow Jones 24-mar
46.124 -0,18%
Londra 24-mar
9.965 0,00%
Francoforte 24-mar
22.637 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +2,68%

SSE a 3.915,49 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +2,68%
Indice SSE +2,68% a quota 3.915,49 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```