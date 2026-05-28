Otofarma, ricavi in crescita nel 2025 con espansione del network di farmacie affiliate

(Teleborsa) - Secondo i dati consolidati pro-forma, Otofarma – attiva nel settore dell’hearing care, leader nella produzione di apparecchi acustici distribuiti principalmente attraverso il canale farmaceutico – ha chiuso l'esercizio 2025 con ricavi dalle vendite sono pari a Euro 16,7 milioni, in crescita del 10,8% rispetto al 2024, grazie all'efficacia delle strategie commerciali implementate negli ultimi anni, basate sull’incremento delle farmacie attive sul territorio nazionale.



Il numero delle farmacie affiliate ha fatto registrare un’ulteriore accelerazione rispetto agli anni passati, raggiungendo quota 4.462 al 31 dicembre 2025, con 760 nuove affiliazioni (di cui 2.034 già attive a fine 2025), rispetto a circa 3.700 al 31 dicembre 2024 e a circa 3200 al 31 dicembre 2023. Per quanto riguarda Odiens, il network delle affiliazioni al 31 dicembre 2025 ha raggiunto 175 punti vendita, mentre i servizi di Telemedicina hanno fatto registrare una crescita significativa, con oltre 7.000 visite specialistiche effettuate nel 2025 (6.821 visite nel 2024).



L’EBITDA Adjusted è di Euro 1,6 milioni, pari ad un margine del 9,7% sul fatturato e 9% sul valore della produzione, attestandosi sui valori del primo semestre 2025; l’EBIT Adjusted è di Euro 667 mila, pari ad un margine del 4% sul fatturato (3,7% sul valore della

produzione). Il Risultato Netto è stato negativo per Euro 1,5 milioni.



La Posizione Finanziaria Netta è pari a -7,1 milioni, da Euro 356.000 al 31 dicembre 2024. L’effetto è legato principalmente al completamento del processo di quotazione su EGM avvenuto ad Agosto 2025.



Gennaro Bartolomucci, Presidente e Amministratore Delegato di Otofarma, ha dichiarato “Nel secondo semestre del 2025 abbiamo avviato un percorso strutturato di interventi finalizzati al miglioramento della redditività, in un contesto caratterizzato da una forte accelerazione degli investimenti a supporto della crescita. Il rafforzamento della rete commerciale, l’espansione del network di farmacie affiliate e l’avvio di nuovi progetti strategici, come Odiens e la telemedicina, hanno sostenuto l’incremento dei ricavi, ma hanno avuto un impatto parziale sulla marginalità. Le azioni di efficientamento della struttura dei costi e di ottimizzazione del modello operativo sono già

in corso e rappresentano le leve su cui faremo leva nei prossimi esercizi per recuperare progressivamente i livelli di redditività. Siamo convinti che il percorso intrapreso consentirà a Otofarma di consolidare il proprio posizionamento competitivo e di rafforzare nel tempo la propria leadership, valorizzando qualità, competenze e visione industriale”.

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