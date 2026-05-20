eViso, ricavi 3° trimestre in crescita a doppia cifra

(Teleborsa) - eViso ha annunciato i principali KPI ed i dati sui ricavi relativi al terzo trimestre dell'esercizio (periodo gennaio – marzo 2026) ed ai 9 mesi (luglio 2025 – marzo 2026.



I risultati del terzo trimestre confermano la dinamica di crescita emersa già in occasione dei risultati semestrali. L'accelerazione ha interessato ogni singolo canale di vendita: rete commerciale (+28% anno su anno), agenzie (+152%), retail (+309%), digital

(30X), reseller (+17%) e ogni singolo segmento: energia elettrica totale +15% e gas +89%. L’accelerazione del trimestre ha generato un aumento del ricavi +13% e del Gross Margin tra il 22 e il 31%.



I nove mesi vanno letti tenendo presente le due dinamiche che hanno caratterizzato il primo semestre: da un lato la spinta verso la crescita del canale diretto su tutti i vettori, dall'altro una fase deliberata di riduzione dei volumi sul canale reseller segmento elettricità, legata all'esplicita volontà di migliorare la qualità delle controparti commerciali. Tali scelte strategiche hanno prodotto, nel

canale reseller, già in questo trimestre, risultati materiali: +8% energia elettrica e +798% gas.



"Il terzo trimestre ha consegnato ciò che eVISO aveva promesso: una ripresa simultanea su tutti i canali, con il gross margin in crescita tra il 22% e il 31% pari ad un importo compreso tra i 6,0 e 6,4 milioni di euro, il canale diretto elettricità a +29% (pari a 118 GWh) e il canale reseller tornato positivo a +8% (pari a 207 GWh) dopo la fase di transizione", ha spiegato Lucia Fracassi, Amministratrice Delegata di eVISO, aggiungendo "il gas rappresenta oggi il 16% dei volumi totali, rispetto al 9% di un anno fa, sinonimo di una trasformazione strutturale del mix di business della Società. In un contesto di prezzi medi dell'energia in calo del 13%, questi risultati dimostrano che la piattaforma genera valore indipendentemente dalle condizioni di mercato".

Condividi

```