Eventi e scadenze del 25 marzo 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 25/03/2026

Appuntamenti:

Euronext STAR Conference 2026 - Palazzo Mezzanotte, Milano - La 25ª edizione della Star Conference di Borsa Italiana offre alle società del segmento Euronext STAR Milan la possibilità di effettuare meeting one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali italiani e internazionali. L'evento offre agli analisti e agli investitori l'opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle PMI italiane, che rappresentano l'eccellenza del tessuto imprenditoriale del nostro Paese (da martedì 24/03/2026 a giovedì 26/03/2026)

"Together in Action" - Bruxelles - Appuntamento annuale al quale partecipano gli ambasciatori del Patto Europeo per il Clima, promosso dalla Commissione Europea, per confrontarsi su politiche climatiche e transizione sostenibile. Punto di riferimento per il dialogo tra istituzioni, esperti e cittadini impegnati nell'azione climatica (da martedì 24/03/2026 a mercoledì 25/03/2026)

MCE - Mostra Convegno Expocomfort 2026 - Fiera Milano - Piattaforma mondiale di business per le aziende del settore HVAC+R, energie rinnovabili, efficienza energetica e gestione dell'acqua, con oltre 1.800 espositori e un fitto programma di convegni ed eventi. Il tema centrale "Energy is Evolving" focalizza su tecnologia, sostenibilità e digitalizzazione, con approfondimenti su Industry, Digitalization e Water (da martedì 24/03/2026 a venerdì 27/03/2026)

BOJ - Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 22 e 23 gennaio 2026

Attività di Governo - Giorgia Meloni in Algeria - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in visita nella Repubblica Democratica Popolare di Algeria

09:00 - INPGI - Celebrazione del centenario alla Camera dei Deputati - Camera dei deputati, Aula dei gruppi parlamentari - Celebrazione del centenario dell'INPGI al quale interverranno, tra gli altri, Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, Roberto Ginex, presidente INPGI, Lucia Albano, Sottosegretario al MEF, Gabriele Fava, presidente INPS, Alberto Oliveti, presidente ADEPP, Massimiliano Capitanio, Commissario Agcom, Alessandra Costante, Segretario FNSI e Carlo Bartoli, presidente Ordine Nazionale dei Giornalisti

09:45 - The ECB and Its Watchers XXVI - Intervento di Christine Lagarde - Francoforte - Conferenza organizzata da Institute for Monetary and Financial Stability alla Goethe University. Discorso della Presidente della BCE, Christine Lagarde

10:00 - Rapporto "Guerre, dazi, incertezza: a rischio la crescita" - Auditorium Loyola del Centro Congressi Roma Eventi - Presentazione del Rapporto di previsione del Centro Studi Confindustria. Partecipano, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, Antonio Tajani, ministro degli Esteri, Lucia Aleotti, Vicepresidente di Confindustria per il Centro Studi e Alessandro Fontana, Direttore del Centro Studi Confindustria

10:00 - ART "Proteggere chi viaggia. Soccorso d’emergenza, responsabilità e diritti" - Sala della Promoteca del Campidoglio - Evento organizzato dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti in collaborazione con Squicciarini Rescue e S.I.S. 118, International Training Center dell'American Heart Association, per discutere di soccorso d'emergenza, responsabilità e diritti dei passeggeri nei trasporti. Partecipa, tra gli altri, Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

10:00 - TXT e Politecnico di Torino - "Futura Innovation Lab" - Gruppo TXT, via Milano, Cologno Monzese - Gruppo TXT e Politecnico di Torino invitano all'evento di inaugurazione di Futura Innovation Lab, il nuovo ecosistema del Gruppo dedicato alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche e digitali innovative per la filiera aerospaziale. Intervengono, tra gli altri, il Presidente e il CEO di TXT Group e il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del Politecnico di Torino

10:00 - AIFI - Convegno Annuale 2026: "40 anni di Private Capital: quale futuro" - Assolombarda, Auditorium Giorgio Squinzi a Milano - L'evento, organizzato con KPMG Italy, per il quarantesimo anniversario dell'Associazione approfondirà questi 40 anni di Private Capital e quale sarà il futuro. Interverranno, tra gli altri, Federico Freni (Sottosegretario di stato MEF), Alvise Biffi (Presidente Assolombarda), Innocenzo Cipoletta (Presidente AIFI), Anna Gervasoni (DG AIFI), Giovanni Gorno Tempini (Presidente CDP), Stefano Cervo (Partner KPMG, Head of Private Equity)

10:00 - Presentazione Rapporto EdTech 2026 di Osservatorio Proxima - Camera dei Deputati - Presentazione seguita da tavola rotonda del Rapporto Edtech 2026 di Osservatorio Proxima in collaborazione con lo startup studio 12Venture, parte del gruppo Enzima12. Ospiti istituzionali e del mondo delle imprese parteciperanno alla tavola rotonda dedicata

10:00 - Presentazione Rapporto di Previsione Primavera 2026 - Centro Congressi Roma Eventi, Auditorium Loyola, Roma - L'incontro rappresenta uno dei principali appuntamenti di analisi economica promosso dal Centro Studi di Confindustria, che offre una lettura aggiornata del quadro macroeconomico italiano e internazionale. Il Rapporto approfondisce l'andamento dell'economia, le prospettive di crescita e i principali fattori che incidono sulla competitività del sistema produttivo. Parteciperanno rappresentanti di imprese, di istituzioni e stakeholder

10:00 - COIMA - Italia, investimenti reali. Sviluppo urbano, coesione sociale e crescita economica - Auditorium Maxxi, Roma - Confronto tra istituzioni, investitori e stakeholder per discutere il ruolo dell'investimento a impatto e della rigenerazione urbana come leve di sviluppo sostenibile e inclusivo. Tra gli interventi, il Fondatore e CEO di COIMA, l'AD di CDP Real Asset SGR, il Chief Economist e Head of Research, Intesa Sanpaolo, la Rettrice dell'Università di Roma "La Sapienza", e i presidenti di Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, CDC e Comitato Consultivo Fondo Impact, ENPAM e Confindustria Assoimmobiliare

10:30 - Convegno "I 25 anni dell'Agenzia delle Entrate" - Camera dei deputati - L'evento celebrativo per i 25 anni dell'Agenzia delle Entrate, sponsorizzato, offre un momento commemorativo sui risultati raggiunti e le prospettive future nella gestione tributaria e servizi ai contribuenti. Interverranno il Ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione Vincenzo Carbone e il Vice Ministro dell'Economia, Maurizio Leo

11:00 - ENEA - Presentazione Rapporto certificazione energetica edifici 2025 - Sede Parlamento europeo, Bruxelles - Presentazione del principale strumento di monitoraggio e analisi delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio italiano, realizzato da ENEA e Comitato Termotecnico Italiano (CTI). All'incontro parteciperanno la Vicepresidente della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE), Elena Donazzan, e per ENEA Ilaria Bertini, Direttrice del Dipartimento Efficienza Energetica

11:30 - Associazione Marchi Storici - "Dal sapere al saper fare" - Palazzo Piacentini, Roma - Evento "Dal sapere al saper fare: il contributo dei marchi storici alle giovani competenze del Made in Italy" organizzato dall'associazione Marchi Storici di Italia e promosso dalla Fondazione Imprese e Competenze, al quale interverranno, tra gli altri, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Giovanni Brugnoli, Presidente, Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy e Massimo Caputi, Presidente, Associazione Marchi Storici d'Italia

14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Mariotti, Presidente Enea - Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione della Presidente di Enea, Francesca Mariotti

17:00 - Presentazione del primo CCNL per le professioni STEM - Palazzo Valentini, Roma - Evento dal titolo "Verso un’economia della conoscenza CCNL STEM e professioni innovative". Interverranno numerosi esponenti delle istituzioni e dell'economia

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BTP Short - BTP€i

Aziende:

Bolognafiere - CDA: Bilancio

Brioschi - CDA: Bilancio

Commerzbank - Risultati di periodo

Confinvest - CDA: Bilancio

Culti Milano - CDA: Bilancio

Danieli - CDA: Relazione Semestrale

Elica - CDA: Bilancio

Elsa Solutions - CDA: Bilancio

Eviso - CDA: Relazione Semestrale

Fincantieri - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio 2025 e per l’approvazione del Bilancio Consolidato 2025

Hera - CDA: Bilancio

Pininfarina - CDA: Bilancio

Racing Force - CDA: Bilancio

Somec - CDA: Bilancio

Xenia Hotellerie Solution - CDA: Bilancio





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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