Confinvest, risolto il patto parasociale sul 16,9% del capitale
(Teleborsa) - Confinvest, market dealer di oro fisico e PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noto che i 9 azionisti aderenti al patto parasociale (tra cui gli azionisti significativi Simona Olga Rita Binetti e Franco Buganè), hanno comunicato che, in data 5 marzo 2026, hanno sottoscritto un accordo risolutivo del patto parasociale e che pertanto lo stesso non è più efficace. Al 5 marzo 2026, le azioni complessivamente apportate al patto parasociale ammontavano a 1.514.748 azioni ordinarie Confinvest, rappresentative del 16,934% del capitale sociale.

Gli azionisti che detengono una partecipazione almeno pari al 5% (azionisti significativi) del capitale risultano essere: Bolaffi S.p.A. al 24,00%, Gabriella Villa al 5,97%, Simona Olga Rita Binetti al 5,79%, Dierre S.r.l. al 6,09%. Le azioni proprie sono allo 0,07%, mentre il mercato ha in mano il 58,08%.
