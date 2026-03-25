Francoforte: amplia il rialzo Puma

(Teleborsa) - Rialzo per Puma , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,98%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Puma più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di Puma rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 22,48 Euro, mentre i supporti sono stimati a 21,69. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 23,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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