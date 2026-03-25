Francoforte: andamento rialzista per Merck KGaA

(Teleborsa) - Avanza la compagnia farmaceutica tedesca , che guadagna bene, con una variazione del 2,61%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Merck KGaA rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico della società chimico-farmaceutica mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 104,7 Euro con area di resistenza individuata a quota 106,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 103,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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