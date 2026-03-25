Francoforte: brillante l'andamento di Scout24

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , che avanza bene del 2,61%.



L'andamento di Scout24 nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 63,78 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 65,48. Il peggioramento di Scout24 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 62,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```