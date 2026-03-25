Francoforte: brillante l'andamento di Scout24
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, che avanza bene del 2,61%.
L'andamento di Scout24 nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 63,78 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 65,48. Il peggioramento di Scout24 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 62,67.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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