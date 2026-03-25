Francoforte: ingrana la marcia Lanxess

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la compagnia chimica tedesca , che mostra una salita bruciante del 12,47% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lanxess rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di medio periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 16,04 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 17,07, mentre il primo supporto è stimato a 15,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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