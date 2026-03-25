Francoforte: positiva la giornata per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen , con una variazione percentuale dell'1,96%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Volkswagen AG Pref evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Volkswagen AG Pref rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Volkswagen AG Pref rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 88,69 Euro, mentre i supporti sono stimati a 87,89. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 89,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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