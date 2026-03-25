Francoforte: scambi in positivo per MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di motori aeronautici , che tratta in utile del 2,18% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di MTU Aero Engines rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di MTU Aero Engines mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 317,1 Euro con area di resistenza individuata a quota 320,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 315,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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