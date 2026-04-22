Francoforte: performance negativa per MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di motori aeronautici , che passa di mano con un calo del 2,37%.



L'andamento di MTU Aero Engines nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di MTU Aero Engines suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 300 Euro con tetto rappresentato dall'area 311,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 295,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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