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Francoforte: andamento negativo per MTU Aero Engines

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Francoforte: andamento negativo per MTU Aero Engines
Sottotono il produttore di motori aeronautici, che passa di mano con un calo dell'1,92%.
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