Francoforte: scambi in positivo per MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di motori aeronautici , che tratta in utile del 3,37% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MTU Aero Engines rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di MTU Aero Engines è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 329,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 316,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 343,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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